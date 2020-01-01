نحو نصف مليون اسرائيلي تلقوا التطعيم ضد كورونا في غضون 9 ايام

القدس المحتلة /سما/

اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية أن أكثر من 115 الف اسرائيلي حصلوا على التطعيم ضد فيروس كورونا الاثنين مقابل 97 الف الاحد، وبذلك تلقى 495 الف اسرائيلي اللقاح في غضون 9 أيام، وذكرت وزارة الصحة :"ليس من قبيل المصادفة اننا الدولة الرائدة في العالم من حيث سرعة التطعيم".

تلقى نصف مليون مواطن حتى الان الجرعة الاولى للقاح فايزر، التي لا تضمن مناعة كاملة ضد الفيروس، وبعد 21 يوما من تلقيهم الجرعة الاولى سيتلقون الجرعة الثانية من اللقاح، وبعد اسبوع من تلقي الجرعة الثانية ستكون اجسامهم قد تلقت المناعة الضرورية. وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي.

وقال مسؤولون اسرائيليون امس انه في حالة تواصلت حملة التطعيم بوتيرتها الحالية وبنفس الاقبال الجماهيري عليها، فان الاطقم الطبية ستتمكن من تطعيم جميع الفئات السكانية المعرضة لخطر الاصابة في غضون شهرين او ثلاثة، اي حتى شهر اذار/مارس 2021.

تأتي المعطيات في الوقت الذي فرضت فيه اسرائيل اغلاقا ثالثا، لخفض عدد الاصابات بالفيروس، وسجل الاثنين في اسرائيل رقم قياسي بعدد الاصابات وبلغت 4,513 اصابة وهو الرقم الاعلى منذ 3 أشهر، التي جاءت بعد اجراء 80 الف فحص، كانت نسبة الفحوصات الايجابية منها 5.6% ، كما توفي امس 18 شخصا وبذلك ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 3,256 حالة وفاة.

وفي المستشفيات هناك 592 مصابا حالتهم توصف بالخطيرة، من بينهم 134 مصابا يستعينون بأجهزة التنفس، كما يوجد في اسرائيل 37,510 اصابة نشطة.