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الخطوط الملكية المغربية ستسير رحلات مباشرة الى اسرائيل الشهر القادم

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخطوط الملكية المغربية ستسير رحلات مباشرة الى اسرائيل الشهر القادم



الرباط /سما/

افادت وسائل اعلام مغربية ان "الخطوط الملكية المغربية" ستسير الشهر المقبل رحلات مباشرة الى اسرائيل، والتي من المنتظر ان تبدأ في 16 كانون ثاني/يناير المقبل. 

ويمكن العثور في موقع الشركة على مدينة تل ابيب كواحدة من الوجهات التي تصل اليها الشركة، لكن ليس مذكورا التاريخ الذي ستبدأ به الرحلات. ووفقا لموقع "كيوي" وهو موقع دولي لحجز الرحلات الدولية، يمكن شراء تذاكر رحلات مباشرة من الدار البيضاء الى تل ابيب في 21 كانون ثاني/يناير، وتذاكر عودة الى الدار البيضاء تبدأ من تاريخ 24 كانون ثاني/يناير. 

وذكر الموقع ان الرحلة من اسرائيل يمكن ان تستغرق خمس ساعات و40 دقيقة، في حين تستغرق الرحلة في الاتجاه المعاكس خمس ساعات وخمس دقائق. وتكلف الرحلة من الدار البيضاء الى تل ابيب 590 دولار، في المقابل فان الرحلة من تل ابيب الى الدار البيضاء تكلف اقل من 400 دولار، ويمكن الاشارة ان هذه الاسعار والتواريخ قابلة للتغيير، ولم تعلن عنها الشركة بشكل رسمي. 

ووصل وفد مغربي تقني الاثنين الى اسرائيل يضم عددا من المسؤولين للعمل على اعادة فتح مكتب الاتصال في تل ابيب ، ومن المتوقع ان يبقى في اسرائيل عدة ايام، وان يتبعة لاحقا وفد أكبر.

يشار الى انه في 10 كانون اول/ديسمبر اعلنت اسرائيل والمغرب عن اقامة علاقات ديبلوماسية بينهما، ووقع في الرباط في 22 كانون اول/ديسمبر عدد من الاتفاقيات من بينها اتفاق اقتصادي، شركات طيران اسرائيلية اعلنت عن رغبتها بتسيير رحلات مباشرة بين البلدين، ودعا رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو العاهل المغربي محمد السادس الى زيارة اسرائيل. 

#اسرائيل #المغرب #التطبيع مع اسرائيل #الخطوط الملكية المغربية

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