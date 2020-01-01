حماس تنعى المخرج العربي السوري حاتم علي

غزة /سما/

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، المخرج العربي السوري حاتم علي، وتتقدم من الشعب السوري الشقيق، ومن ذوي الفقيد بخالص التعازي وأصدق المواساة.



وقالت حماس في بيان صحفي، "لقد جسد الفقيد حاتم علي بأعماله الفنية الرائعة صوت العروبة الصادق نحو فلسطين وقضيتها العادلة، وأعاد فلسطين والقضايا القومية كلها إلى سلم الأولويات، في وقت هرول فيه بعض العرب نحو التطبيع مع هذا الكيان الغاصب".



وأضافت: برحيل المبدع علي تفقد فلسطين صوتًا عظيمًا من الأصوات العربية الوطنية التي عرفت كيف تدافع عن قضايا الأمة من زاوية الفن والدراما التي تلامس قلوب الملايين.

