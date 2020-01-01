"الثقافة" تنعى المخرج السوري حاتم علي

نعت وزارة الثقافة، المخرج والفنان السوري حاتم علي الذي توفي صباح اليوم إثر نوبة قلبية مفاجئة.
وأكد د.عاطف أبو سيف وزير الثقافة، في بيان لها أن رحيله خسارة للمشهد الفني والثقافي العربي، حيث كانت له إسهامات كثيرة في إنتاج وتمثيل وإخراج العديد من المسلسلات الخالدة في ذاكرة المواطن العربي والشاشة العربية، وأعماله الحرة والمتمردة التي التصقت في لبّ الذاكرة والروح العربية.
وأضاف أبو سيف: أن الهوية العربية الجامعة لشعوب المنطقة لم تغب عن أعمال الراحل وأعادت كل هذه الأعمال إحياء هذه الهوية ما تحمل من قيم وعروبة وتاريخ وحضارة وصراعات ما زالت تعيشها وتعاني منها، المخرج الراحل الذي كان وفياً للقضية الفلسطينية ونقل أوجاعها وآلامها وهموم شعبها من خلال مسلسل التغريبة الفلسطينية، الذي خلد الرواية الفلسطينية الحقيقية بشكل عميق في الألم عالٍ في الإبداع.
وُلد حاتم علي في 2 حزيران عام 1962، في الجولان السوري، وبدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا.
قام بأداء أدوار تمثيلية في أكثر من 28 مسلسلاً، وأنتج خمسة أفلام، وأخرج ما يزيد عن 25 مسلسلاً أبرزها مسلسل التغريبة الفلسطينية، مرايا، الفصول الأربعة، قلم حومرة، وغيرها، وحاصل على أكثر من 17 جائزة عربية ومحلية.