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"الثقافة" تنعى المخرج السوري حاتم علي

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الثقافة" تنعى المخرج السوري حاتم علي



رام الله /سما/

نعت وزارة الثقافة، المخرج والفنان السوري حاتم علي الذي توفي صباح اليوم إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وأكد د.عاطف أبو سيف وزير الثقافة، في بيان لها أن رحيله خسارة للمشهد الفني والثقافي العربي، حيث كانت له إسهامات كثيرة في إنتاج وتمثيل وإخراج العديد من المسلسلات الخالدة في ذاكرة المواطن العربي والشاشة العربية، وأعماله الحرة والمتمردة التي التصقت في لبّ الذاكرة والروح العربية.

وأضاف أبو سيف: أن الهوية العربية الجامعة لشعوب المنطقة لم تغب عن أعمال الراحل وأعادت كل هذه الأعمال إحياء هذه الهوية ما تحمل من قيم وعروبة وتاريخ وحضارة وصراعات ما زالت تعيشها وتعاني منها، المخرج الراحل الذي كان وفياً للقضية الفلسطينية ونقل أوجاعها وآلامها وهموم شعبها من خلال مسلسل التغريبة الفلسطينية، الذي خلد الرواية الفلسطينية الحقيقية بشكل عميق في الألم عالٍ في الإبداع.

وُلد حاتم علي في 2 حزيران عام 1962، في الجولان السوري، وبدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا.

قام بأداء أدوار تمثيلية في أكثر من 28 مسلسلاً، وأنتج خمسة أفلام، وأخرج ما يزيد عن 25 مسلسلاً أبرزها مسلسل التغريبة الفلسطينية، مرايا، الفصول الأربعة، قلم حومرة، وغيرها، وحاصل على أكثر من 17 جائزة عربية ومحلية.
 

#وزارة الثقافة #الفنان السوري حاتم علي

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