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أطباء المستشفى الأندونيسي ينقذون مريضاً يتنفس برئة واحدة من "كورونا "

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
أطباء المستشفى الأندونيسي ينقذون مريضاً يتنفس برئة واحدة من "كورونا "



غزة /سما/

على سرير العناية الفائقة في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، تتحسن تدريجياً صحة المريض أحمد أبو القمصان"32 عاماً"، عقب نجاته بأعجوبة من فيروس كوفيد 19 ، على إثر جهود مكثفة بذلتها الطواقم الطبية معه.

المريض أبو القمصان والذي يعيش برئة واحدة على إثر إصابته سابقاً بانتفاضة الأقصى، تحدث خلال لقاءنا معه اليوم الثلاثاء عن اصابته قائلاً: " لا أعلم كيف أصبت بالفيروس وكل ما أذكره قبل أن أستيقظ هنا بالمستشفى أني عانيت أخيراً من عدم القدرة على التنفس والاجهاد الشديد والسخونة إلى أن فقدت الوعي تماماً، حيث تم نقلي إلى المستشفى".

وفي ذات السياق، أشار رئيس قسم العناية المركزة بالمستشفى الإندونيسي د. مدحت أبو طبنجة إلى أن المريض أبو القمصان وصل إلى المستشفى وهو فاقد تماماً للوعي ويعاني من التهابات شديدة في رئته الوحيدة وعدم القدرة على التنفس".

وتابع د.  أبو طبنجة " أنه تم تحويل المريض على وجه السرعة إلى قسم العناية المركزة، حيث تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وخضع للعلاج المكثف وفقاً للبروتوكولات التي أقرتها وزارة الصحة، حيث بدأت حالته الصحية تتحسن شيئاً فشيئاً إلى أن تم فصله عن جهاز التنفس الصناعي".

وأِشار د. أبو طبنجة إلى أن حالة المريض أبو القمصان ليست الوحيدة، فعلى الرغم مما يشهده القطاع من زيادة لأعداد الوفيات في ضوء ارتفاع الاصابات بكوفيد 19 إلى أن نسب الوفيات بالمرض لا تزال من أقل النسب عالمياً، وذلك في ضوء الجهود المضاعفة التي تبذلها الطواقم الطبية في أقسام العناية الفائقة.

ووجه المريض أحمد قبل  استعداده لمغادرة العناية المركزة، نصيحته للمواطنين لتجنب ما هو أسوأ قائلاً:" لا شيء يعادل نعمة التمتع بصحة جيدة وسط من تحب، وكل ما تحتاجه لتبقى محافظاً على صحتك، هو  الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم الخروج من المنزل سوى في حالات الضرورة القصوى".

#المستشفى الأندونيسي #غزة

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