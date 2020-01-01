صحة غزة توزع تطعيم لقاح الانفلونزا الموسمية

غزة /سما/

باشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، بتوزيع تطعيم لقاح الانفلونزا الموسمية حسب برتوكولات وضعتها الوزارة على عدد من المراكز الصحية.

وأكد مساعد مدير عام الرعاية الأولية مجدي ضهير في بيان صحفي: "اللقاح مخصص لفئات معينة منها أصحاب الأمراض المزمنة والفشل الكلوي والأورام وأمراض الدم والقلب، ومرضى زراعة الأعضاء والضغط والسكر غير المنتظم، ومرضى العوز المناعي، وأطباء وتمريض مراكز الفرز التنفسي".

وقال إن المراكز المتواجدة ضمن برتوكول توزيع التطعيم هي مركز شهداء جباليا، ومركز شهداء الرمال ومركز صبحة والحرازين، ومركز شهداء دير البلح، وشهداء خانيونس، وشهداء رفح.

وحذر ضهير من تناول اللقاح خلال الإصابة بفايروس كورونا، موصياً أنه لا مانع من تناول اللقاح لمن أصيب وانتهى من فترة العزل.

وأشار إلى أن دائرة الطب الوقائي تعمل على كشوفات المرضى المراد صرف تطعيم لهم، مبينا أن آلية الصرف ستعتمد على توصية طبيب مختص من خلال "روشتة" حكومية لصرف التطعيم للمريض وذلك من خلال المركز الصحي المحدد على حسب المحافظة.