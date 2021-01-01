قوى رام الله تعلن تنظيم مجموعة فعاليات بمناسبة ذكرى انطلاقة حركة "فتح"

رام الله /سما/

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية اليوم الثلاثاء، عن تنظيم مجموعة فعاليات بمناسبة انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".

ولفتت القوى، في بيان صحفي، إلى وجود مجموعة من الفعاليات التي ستنظمها بمناسبة ذكرى الانطلاقة بدءا من يوم الخميس من أمام ضريح الشهيد الخالد ياسر عرفات الساعة الثالثة عصرا، وإحياء المناسبة بفعاليات مركزية على كل مناطق التماس والاستعمار الاستيطاني وتحديدا الفعالية المركزية يوم الجمعة 1-1-2021 في كفر قدوم بالتزامن مع العديد من الفعاليات في دير جرير، وكفر مالك، وبيت دجن والعديد من المواقع الاخرى في تاكيد على المضي قدما باستمرار فعالياتنا ومقاومتنا.

وطالبت بالتصدي لاعتداءات المستعمرين الذين يكثفون من اعتداءاتهم على أبناء شعبنا في معظم الأماكن، بحماية ودعم من جيش الاحتلال، مشددة على ضرورة توسيع رقعة المشاركة في فعاليات المقاومة الشعبية.

وتوجهت إلى شعبنا في الوطن والشتات بالتهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى السادسة والخمسين لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" وانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة التي جسدت حقوق وثوابت شعبنا ومقاومته من أجل الحرية والاستقلال والتأكيد على اعتبارها محطة هامة لتجديد العهد لشهداء واسرى وجرحى شعبنا بالمضي قدما بالتمسك بالحقوق والثوابت والمقاومة حتى نيل حقوقنا كاملة غير منقوصة .

ودعت إلى تسليط الضوء على معاناة اسرانا في زنازين الاحتلال في ظل معاناة الاهمال الطبي المتعمد والعزل وما يجري من اقتحامات واعتقالات يومية وفرض سياسة العقاب الجماعي بهدم البيوت والاعتقال الاداري واهمال الاحتلال في ظل تفشي وباء الكورونا واصابة العديد من معتقلينا، والضغط لاطلاق سراح الاسرى النساء والاطفال وكبار السن والمرضى بشكل فوري ورفض ابقائهم ورقة ابتزاز وضغط.

ونوهت القوى، إلى رفض الموقف الأميركي الذي يحاول شرعنة الاستعمار الاستيطاني والقرار الأخير بالتعامل مع بضائع المستعمرات وعدم وسمها باعتبار انها تابعة للاحتلال وتسويقها، ما يتطلب تفعيل التحركات السياسية على كل الاصعدة من اجل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 القاضي بعدم شرعية الاستعمار الاستيطاني في كل الأراضي المحتلة بما فيها القدس وتسريع آليات المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال على هذه الجرائم.