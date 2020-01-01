"أونروا" غزة تصدر تنويهًا مهماً للمواطنين بشأن الرسائل التي تصلهم من طرفها

غزة /سما/

أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بغزة، اليوم الثلاثاء، تنويهًا مهمًا للمواطنين في قطاع غزة، بشأن الرسائل التي تصلهم من طرفها.

وقالت في بيانها: "نود أن نلفت انتباهكم إلى قيام بعض الأفراد المجهولين بالتواصل مع المواطنين عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يدعون بأنهم من طرف الأونروا ويقومون بطلب معلومات من المواطنين تتعلق بحسابتهم البنكية وتفاصيل شخصية أخرى، ويستخدمون طرق كثيرة للحصول على هذه المعلومات كالادعاء بأن وكالة الغوث تصرف رواتب بطالة عبر النت بقيمة 300 دولار وغيرها من الأكاذيب".

ونوَّهت إلى المواطنين، بأن الوكالة لا علاقة لها بهؤلاء الأفراد لا من قريب ولا من بعيد، مشيرة إلى أنه في حال أرادت الوكالة الإعلان عن أي أمر فإن ذلك سيتم عبر قنوات التواصل والاتصال الرسمية الخاصة بالوكالة ومنها هذه الصفحة.

ودعت المواطنين بتوخي الحذر وعدم التجاوب مع هؤلاء الأفراد.