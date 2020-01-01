مجدلاني يُوصي بتشديد الإجراءات الوقائية داخل مؤسسات رعاية كبار السن

رام الله /سما/

أوصى وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، بتشديد إجراءات الوقاية والسلامة في المؤسسات الايوائية لرعاية كبار السن لحماية النزلاء ووحماية الطواقم العاملة، نظرًا للانتشار الواسع للإصابات بفيروس كورونا، لضمان سلامتهم.

أكّد مجدلاني، في بيان له، على أهمية الالتزام بالإجراءات وخصوصًا منع الزيارات بشكل نهائي داخل مؤسسات رعاية كبار السن، وتشديد التزام بإجراءات الوقاية والسلامة ووبخاصة التعقيم المستمر والكامل لكافة مرافق هذه المؤسسات، وتهوية الغرف باستمرار ولبس الكمامات، والتباعد الاجتماعي بين النزلاء.

وشدّد على ضرورة ضبط عملية التواصل ما بين الطواقم العاملة وكبار السن وفق إجراءات السلامة، مع التزام قسم التمريض في هذه المؤسسات بمتابعة مكثفة لأوضاع النزلاء وحالتهم الصحية.

وثمّن جهود كافة العاملين في المراكز الايوائية، كونهم يمثلون خط الدفاع الأول في عملية حماية ورعاية كبار السن، وخصوصًا جهودهم التي يبذلونها في هذه الظروف الطارئة والاستثنائية، والتي تتطلب منهم مزيدًا من التفاني خدمة لهذه الفئة، داعيًا العاملين إلى مزيد من التقييد والالتزام بالإجراءات خلال عملهم مع النزلاء، وأخذ كل الاحتياطات اللازمة.

وأشار إلى استمرار إغلاق النوادي النهارية الخاصة بكبار السن، داعيًا كبار السن بالوزارة للتعاون مع مديريات التنمية الاجتماعية في الميدان (من خلال مرشدي كبار السن) لمتابعة أوضاع المؤسسات الإيوائية لرعاية كبار السن وتوفير احتياجاتها.

وذكر أنّ وزارة التنمية، تتعاون مع الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال رعاية كبار السن ومع مديريات الصحة في كافة المحافظات لعمل الفحوصات الدورية للنزلاء والطواقم العاملة، وطلب المساعدة الطبية في حال وجود إصابات بالفيروس لتوفير الرعاية الطبية وتطبيق إجراءات العزل وفق بروتوكلات وزارة الصحة.

ونوّه مجدلاني إلى أنّ مديريات التنمية الاجتماعية تقوم بعملية التدقيق والمتابعة والإشراف على سلامة الإجراءات داخل المؤسسات الإيوائية بالتعاون مع المحافظة (لجنة السلامة العامة)، ومع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، واتحاد الجمعيات الخيرية، والدفاع المدني.