شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

غزة /سما/

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ظهر يوم الثلاثاء، الخارطة الوبائية لانتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد تسجيل اصابات جديدة بالقطاع.





وأعلنت الوزارة صباح اليوم، عن تسجيل 6 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع: "إنّه تم إجراء 1717 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم تسجيل 542 إصابة جديدة بالفيروس".

وأوضحت أنّه تم تسجيل 795 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، مُردفةً: "بلغ إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة 39156 إصابة، من بينها 10740 حالات نشطة".

وبيّنت أنّ إجمالي حالات التعافي بلغ 28340 حالة، وأنّ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة وصل إلى 346 حالة وفاة، مُشيرةً إلى أنّ الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصلت إلى 312 حالة، من بينها 176 حالات خطيرة وحرجة.