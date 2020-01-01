داخلية غزة تصدر تنويهًا مهمًا بشأن اختبارات اللياقة بمسابقة توظيف الإناث

غزة /سما/

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، عن تخصيص موعد استدراكي للمتسابقات المتخلفات عن حضور اختبارات اللياقة البدنية، في مسابقة توظيف أفراد/ إناث للعمل في قوى الأمن الفلسطينية لعام 2020.

وقالت الداخلية في بيان صحفي، "سيتم إجراء الاختبارات يومي الأربعاء والخميس 30 و 31 ديسمبر 2020، في مقر كلية الرباط الجامعية غرب مدينة غزة"، داعية المتسابقات إلى الحضور قبل الموعد بنصف ساعة، واصطحاب بطاقة الهوية الشخصية.

وطالبت المتسابقات للاستعلام عن موعد وساعة اختبارات اللياقة البدنية من خلال الرابط التالي: اضغط هنا