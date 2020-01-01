  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

داخلية غزة تصدر تنويهًا مهمًا بشأن اختبارات اللياقة بمسابقة توظيف الإناث

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تصدر تنويهًا مهمًا بشأن اختبارات اللياقة بمسابقة توظيف الإناث



غزة /سما/

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، عن تخصيص موعد استدراكي للمتسابقات المتخلفات عن حضور اختبارات اللياقة البدنية، في مسابقة توظيف أفراد/ إناث للعمل في قوى الأمن الفلسطينية لعام 2020.

وقالت الداخلية في بيان صحفي، "سيتم إجراء الاختبارات يومي الأربعاء والخميس 30 و 31 ديسمبر 2020، في مقر كلية الرباط الجامعية غرب مدينة غزة"، داعية المتسابقات إلى الحضور قبل الموعد بنصف ساعة، واصطحاب بطاقة الهوية الشخصية.

وطالبت المتسابقات للاستعلام عن موعد وساعة اختبارات اللياقة البدنية من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

#غزة #وزارة الداخلية #اختبارات اللياقة البدنية #توظيف #وظائف حكومية

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة اللواء محمد الاسمري مدير عام السجون .. السيرة الذاتية

بالصور: وثائق تكشف حفل "مقام النبي موسى" مُنح تصريحا بالموافقة

لأول مرة .. المقاومة بغزة تنفذ مناورة عسكرية مشتركة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بالتعليم وكورونا.. الحكومة تقر الخميس عطلة رسمية

الصحة العالمية تحذر وتدعو للاستعداد لما هو " أسوأ " من كورونا

صفارات الإنذار تدوي في محيط معبر "كرم أبو سالم"

نيويورك بوست تدعو ترامب الى انهاء "التمثيلية السوداء"

الأخبار الرئيسية

خارطة

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

وزارة الصحة: تسجيل 19 حالة وفاة و1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 2155 حالة

شاهد : انطلاق مناورة الركن الشديد لفصائل المقاومة.. ستنفذ بالذخيرة الحية من شمال القطاع لجنوبه

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الركن

خبير عسكري: ‎الصواريخ التي ستطلق اليوم ستجبر "اسرائيل" على سماع رسالة غزة

اعلان سما رسائل