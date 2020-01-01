إصابة مواطنين وصحفيين بالاختناق واعتقال شاب جنوب الخليل

الخليل/سما/

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، منزلا ومسكنا ومخزنين وصادرت خيمة في مناطق الخالدية وسوسيا جنوب الخليل، واصيب نحو 30 مواطنا بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع خلال محاولتهم منع سلطات الاحتلال هدم منزل.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات داهمت منطقة الخالدية، وحينما حاول المواطنين منعهم من الوصول الى منزل مكون من 3 طوابق يمتلكه المواطن خليل عيسى اليتيم ربعي، والمهدد بالهدم، أحيث طلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين الذين تجمعوا لمنع الاحتلال من تنفيذ الهدم، ما أدى لاصابة نساء وأطفال وصحفيين بحالات اختناق، واصابة المصور الصحفي ساري جرادات بقنبلة غاز في كتفه و وصفت اصابته بالطفيفة.

وأضاف العمور، بان جنود الاحتلال وبعد امطارهم للمنطقة بالغاز المسيل للدموع اعلنوا عنها منطقة عسكرية مغلقة، وقاموا بهدم مسكن على مساحة 200 متر مربع تقريبا يعود للمواطن خليل عيسى اليتيم ربعي، كما تم اعتقال خمسة مواطنين خلال ذلك، اخلي سبيلهم وتم اعتقال وجدي ربعي ونقله الى جهة غير معلومة.

وفي سياق متصل، هدمت سلطات الاحتلال مسكناً من الصفيح بالقرب من قرية سوسيا يعود للمواطن هاشم نواجعة، كما صادرت خيمة سكنية من منطقة البويب.

من جانبه قال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور منسق، ان سلطات الاحتلال، وخلال الشهرين الماضيين هدمت العديد من مساكن المواطنين الى جانب مصادرة خيم وبركسات وهدم آبار، واغلاق العديد من الطرق المفضية للتجمعات السكنية في مسافر يطا، ومنع المزارعين ورعاة الاغنام من الوصول الى اراضيهم ومناطق رعي ماشيتهم، وكل هذه الاجراءات تهدف لتوسيع الاستيطان في مسافر يطا.