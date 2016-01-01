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الأسير جبريل الزبيدي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ18 على التوالي

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير جبريل الزبيدي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ18 على التوالي



رام الله /سما/

 أكد نادي الأسير أن الأسير جبريل الزبيدي من مخيم جنين، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (18) على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير، إن الأسير الزبيدي (34 عامًا)، كان من المفترض أن يفرج عنه خلال الشهر الجاري كانون الأول الجاري، بعد أن أنهى مدة محكومتيه البالغة عشرة أشهر، إلا أنّ سلطات الاحتلال حوّلته إلى الاعتقال الإداري، ومن المفترض وفقًا لعائلته أن تُعقد له يوم غد جلسة محكمة.

يُشار إلى أن الأسير الزبيدي أسير سابق قضى في سجون الاحتلال (12) عامًا بشكلٍ متواصل، وأُفرج عنه عام 2016م، وهو متزوج وأب لطفلين.

ومن الجدير ذكره أن والدة الأسير الزبيدي وشقيقه طه اُستشهدا برصاص الاحتلال خلال معركة مخيم جنين في انتفاضة الأقصى، وهو كذلك شقيق الأسير زكريا الزبيدي.

#نادي الأسير #اضراب عن الطعام #الاعتقال الاداري

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