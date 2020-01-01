أزرق ابيض ينهار: وزير إسرائيلي ينشق عن حزب غانتس

القدس المحتلة /سما/

أعلن وزير القضاء الإسرائيلي آفي نيسنكورن، اليوم الثلاثاء، انشقاقه عن حزب أزرق- أبيض الذي يتزعمه بيني غانتس، والانضمام لحزب سياسي سيعلِن تأسيسه هذه الليلة رون حولداي عمدة تل أبيب.

وكان نيسنكورن أحد الأسباب المباشرة في الخلافات الكبيرة بين غانتس وبنيامين نتنياهو، بعد اتهام الأخير له بالتفرد في التعيينات داخل النظام القضائي دون العمل ضمن شراكة الائتلاف الحكومي.

وقال نيسنكورن -وفق موقع "يديعوت أحرونوت"- إن مئات الآلاف من الإسرائيليين يشعرون بأنه لا يوحد لديهم وطن سياسي.

ومن المقرر أن يعلن حولداي تأسيس حزبه الجديد، وسط الحديث عن نية بعض السياسيين والشخصيات العامة الانضمام إليه.

ويشهد حزب أزرق- أبيض حالة من التفكك والانهيار مع إعلان مزيد من أعضائه الانشقاق عنه.