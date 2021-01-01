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"اليونسكو" تصادق على 7 مشاريع لصالح دولة فلسطين

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اليونسكو" تصادق على 7 مشاريع لصالح دولة فلسطين



رام الله /سما/

اعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن مصادقة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" على تمويل 7 مشاريع لصالح دولة فلسطين للعام 2021، ضمن مشاريع برامج المساهمة التي تقدمها المنظمة للدول الأعضاء.

وأوضحت اللجنة الوطنية أن المشاريع سيتم تنفيذها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية والوزارات الشريكة وذات العلاقة، بالإضافة لعدد من المشاريع الموجهة نحو مؤسسات المجتمع المدني، ومشروع سيتم تنفيذه لصالح اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ومشروع لصالح الأندية الفلسطينية المنتسبة "لليونسكو".

وقدم د. دوّاس دوّاس أمين عام اللجنة الوطنية الشكر والتقدير لمنظمة "اليونسكو" ممثلة بالمديرة العامة وقطاع البرامج المساهمة، على الاستجابة لاقتراحات المشاريع التي قدمتها دولة فلسطين للعام 2021 بعد جهود مشتركة من خلال لجنة قامت باختيارها على مستوى مؤسسات الوطن، معبرا عن سعادته باستمرار التعاون الإيجابي مع هذه المنظمة الدولية الهامة بما تحتويه من مجالات عمل متقدمة وذات أولوية عظمى للشعوب، وداعيا للمزيد من الجهود الدولية المتخصصة التي تحتاجها دولة فلسطين، خاصة في ظل ما تمر فيه من تحديات وانتهاكات تعصف بالواقع الثقافي والحضاري لشعبنا وأمتنا.

وأضاف د. دوّاس أن العمل تحت مظلة منظمة دولية مثل "اليونسكو"، يوفر فرصة ثمينة لدولة فلسطين لكي تتقدم بالبرامج والمشروعات التي تتواءم مع أولويات وتوجهات المنظمة والأولويات الوطنية، مشيرا إلى الحصول على 7 مشاريع من "اليونسكو" وهو الحد الأعلى الذي يمكن أن تموله المنظمة للدول الأعضاء، إنما يدل على مستوى العمل المهني والشراكة والتنسيق لإعداد ملفات البرامج والمشروعات التي تمت من خلال طواقم اللجنة الوطنية بالتعاون مع المؤسسات الوطنية الشريكة وذات الصلة، سواء الحكومية أو الأهلية.

يذكر بأن المشاريع ستستهدف قطاعات التربية الإعلامية وسلامة الصحفيين، والتدريب المهني، الجندر وقضايا الثقافة والمرأة، والبيئة، وتكنولوجيا الاتصالات ورقمنة الإجراءات والأرشفة الإلكترونية.

#منظمة اليونسكو #دولة فلسطين

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