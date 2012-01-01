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إسرائيل تعتمد للمرة الأولى على إمدادات الغاز الطبيعي الخاصة بها

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعتمد للمرة الأولى على إمدادات الغاز الطبيعي الخاصة بها



القدس المحتلة /سما/

قالت وزارة الطاقة الاسرائيلية إن إسرائيل ستعتمد للمرة الأولى على إمدادات الغاز الطبيعي الخاصة بها ، دون الحاجة إلى موردين خارجيين ، اعتبارًا من عام 2022.

في الوقت الحالي ، تحتفظ إسرائيل بإمدادات غاز طارئة في البحر في قارب وحدة إعادة تحويل الغاز إلى غاز عائم (FSRU) قبالة ساحل الخضيرة. وإلغاء هذه الوحدة سيوفر أكثر من 250 مليون شيكل سنويًا من تكاليف الكهرباء.

وتشغل إسرائيل حاليًا حقلين رئيسيين للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط: حقل تمار ، الذي يضخ الغاز منذ عام 2013 ، وحقل ليفياثان ، الذي بدأ الإنتاج العام الماضي. ومن المتوقع أن يبدأ مصدر ثالث للغاز وهو حقل كاريش بإنتاج الغاز خلال العام المقبل. في هذه المرحلة ، تؤكد وزارة الطاقة أنه لن تكون هناك حاجة لنسخ احتياطية خارجية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الحفاظ على البنية التحتية الحالية FSRU التي تم بناؤها في عام 2012 في حالة الحاجة في المستقبل. يسمح النظام باستيراد الغاز الطبيعي المسال وتخزينه ، ثم تحويله مرة أخرى إلى غاز وتسليمه عبر وصلة بحرية إلى نظام نقل الغاز الطبيعي في إسرائيل.

#اسرائيل #الغاز الطبيعي

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