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الاحتلال يبدأ عمليات حفر وبناء في محطة الحافلات بالخليل

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يبدأ عمليات حفر وبناء في محطة الحافلات بالخليل



الخليل /سما/

بدأت جرافات الاحتلال اليوم الثلاثاء، عمليات حفر وبناء في محطة الحافلات المركزية القديمة القريبة من مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل.

واستهجنت بلدية الخليل بدء قوات الاحتلال بأعمال البناء في المحطة، حيث تعود ملكية الأرض لبلدية الخليل، وكانت مخصصة كموقفاً للحافلات حتى صدور أمر عسكري بالاستيلاء عليها وتحويلها إلى قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال في أواخر الثمانينات.

وأكدّ رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة أن هذه الأعمال بدأت قبل النظر في الالتماس الذي قدمته البلدية لدى المحكمة العليا منذ مصادقة سلطات الاحتلال على إقامة وحدات استيطانية في الموقع، مشيراً إلى أن البلدية ومن خلال طاقمها القانوني علمت أنّ هذه الأعمال تشمل بنية تحتية وأعمال هندسية وبناء لغرض إقامة بناء مركب يشمل كافة متطلبات كتيبة الجيش التنفيذية كقوة متكاملة، لافتاً إلى أنّ البلدية تسعى جاهدةً إلى تجميد الأعمال القائمة من خلال طلب أمر احترازي بناءً على الالتماس المرفوع لدى المحكمة العليا.

ودعا أبو سنينة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية واليونسكو إلى ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا المخطط الهادف لتهويد قلب الخليل، مطالباً الجميع بحماية حقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته الذي كفله القانون الإنساني الدولي الذي يمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.

#جرافات الاحتلال

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