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مصر.. السجن ثلاث سنوات على شاب أُدين بالتحرش الجنسي

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. السجن ثلاث سنوات على شاب أُدين بالتحرش الجنسي



القاهرة / سما /

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بحبس الشاب المصري أحمد بسام زكي لمدة ثلاث سنوات، لادانته بالتحرش جنسيا بفتاتين عبر وسائل الاتصال، حسب ما قال مسؤول قضائي.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "قضت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم (الثلاثاء) بمعاقبة المتهم أحمد بسام زكي بالحبس لمدة 3 سنوات، لادانته بالتحرش جنسيا بفتاتين، هاتفيا، عن طريق إرسال صور جنسية لإحداهما وتكرار الاتصال بالأخرى دون رضاها".

وأوضح المسؤول أنه لا يزال للمتهم فرصة الطعن في الحكم.

وأوقفت الشرطة في الرابع من تموز/يوليو زكي الذي اعترف، بحسب النيابة العامة، بالاعتداء على ست فتيات على الأقل، بينهن فتاة دون الـ18 عاما، وابتزاز الضحايا.

وأحاله النائب العام إلى المحكمة الجنائية في أيلول/سبتمبر. وما زالت محكمته جارية وستعقد جلستها المقبلة في التاسع من كانون الثاني/يناير.

وعدّد بيان النائب العام آنذاك الاتهامات المسندة إلى زكي "من هتكه عرض ثلاث فتيات - لم يبلغن ثماني عشرة سنة - وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن (..) وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".

وتشهد مصر عودة قوية لحملة #أنا_أيضا (مي تو) التي انطلقت قبل أكثر من سنة، فيما بدأت الحكومة والسلطات الدينية باتخاذ مواقف أكثر صرامة من قضايا التحرش والاعتداء الجنسي على المراة.

#مصر #القاهرة #السجن #التحرش

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