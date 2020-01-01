وكالات / سما /

بثور القدم من المشاكل الجلدية الشائعة التي تسبب الألم ومليئة بالسوائل، وبينما يمكن أن يكون للبثور أسباب عديدة، فإن السبب الأكثر شيوعًا هو الاحتكاك، في هذا التقرير يقدم أخصائي القدم بمستشفى كليفيلاند كلينيك الأمريكية، جورجيان بوتيك، 5 طرق لتجنب بثور القدم وأفضل طريقة لعلاجها، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

4 طرق لتجنب بثور القدم وأفضل طريقة لعلاجها

1- حافظ على بشرتك جافة، قال الدكتور بوتيك: "إذا كانت قدمك تميل إلى التعرق، فستكون أكثر عرضة للبثور".

2- ارتداء الجوارب مع حذائك هذا وحده يمكن أن يساعد في منع ظهور البثور ويفضل ارتداء الجوارب التي تقضي على الرطوبة بعيدًا عن بشرتك، خاصة في الأنشطة الرياضية التي من المحتمل أن تتعرق فيها.

3- استخدم عوامل التجفيف مثل كلوريد الألومنيوم أو بودرة التلك التي يمكنك وضعها على قدميك قبل ممارسة الأنشطة الرياضية أو ضع عامل تجفيف في الصباح يمكن أن يساعد في منع تعرق القدمين بشكل مفرط، كما ينصح الدكتور بوتيك.

4- ارتدي حذاءك في وقت مبكر قبل استخدامه في الأحداث الرياضية التي تتطلب الجري أو الإسراع أو التوقف السريع أو القفز أو حركات رياضية أخرى الأمر نفسه ينطبق على الأحذية الجديدة، والأحذية ذات الكعب العالي أو الأحذية الطويلة تأكد من استخدامها ببطء قبل ارتدائها لفترات طويلة من الزمن إذا كان حذائك يحتك، ضع الفازلين أو الضمادة اللاصقة على مكان حدوث الاحتكاك.

هناك أنواع أخرى من البثور أيضًا، مثل تلك التي تسببها الحروق الطفيفة ، أو بثور الدم من القرص أو إصابات الجلد أو الإصابات الناجمة عن حالات طبية.

فيما يلي أفضل الطرق للعناية بالبثور

-إذا لم تؤلمك، فلا تفرقعها يمكنك الاعتناء بمعظم البثور التي تحدث بسبب الاحتكاك أو الحروق الطفيفة بنفسك عادة، يتشكل جلد جديد تحت الجلد، ويمتص السائل الصافي الذي تراه مرة أخرى في جلدك.

-حافظ على نظافتها استخدم إبرة خياطة نظيفة أو طرف سكين حاد - وتأكد من تعقيمها أولاً باستخدام اليود أو منظف الجلد المطهر أو الكحول المحمر أو عن طريق تسخينها لقتل الجراثيم نظف بشرتك أولاً أيضًا.

بعد فتحه، حافظ على نظافة منطقة الفقاعة قدر الإمكان للمساعدة في منع العدوى. يقول الدكتور بوتيك إن المراهم الموضعية مثل اليود أو غيره من منتجات المضادات الحيوية الموضعية التي لا تستلزم وصفة طبية يمكن أن تساعد في الحفاظ على نظافة البثور أثناء شفاءها يمكن أن يساعد الحفاظ على البثرة مغطاة وتغيير الضمادة يوميًا في الحفاظ على نظافتها وحمايتها أيضًا.

إذا كنت مصابًا بداء السكري، يمكن أن تؤدي البثور إلى جرح أكثر خطورة إذا كان لديك عوامل خطر مثل فقدان الإحساس أو ضعف الدورة الدموية أو جلوكوز الدم غير المنضبط يجب أن يتم تقييمك من قبل مقدم الرعاية الصحية بشكل عاجل.