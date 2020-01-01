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سامسونغ: تسريب يكشف كل شيء عن "غالاكسي إس 21"

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 02:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
سامسونغ: تسريب يكشف كل شيء عن "غالاكسي إس 21"



وكالات / سما /

تتوالى التسريبات الخاصة بهواتف سامسونغ من العائلة "غالاكسي إس 21"، وآخرها تلك التي كشف عنها موقع "بي جي آر"، وتضمنت العديد من المواصفات التقنية.

وسيزوّد الهاتفان "غالاكسي إس 21" و"غالاكسي إس 21 بلس"، بشاشات مسطحة من نوع "إنفينيتي- أو دايناميك أموليد"، وسيكون قياس الشاشة بالأول 6.2 إنشا، بينما سيبلغ 6.7 في الثاني.

وحسبما نقل "بي جي آر" عن موقع "وين فيوتشر"، فإن كلا الهاتفين سيدعمان مستشعرات بصمة بالموجات فوق الصوتية.

وسيدمج الهاتفان كاميرات ثلاثية العدسات بدقة 12 ميغابكسل وأخرى عريضة بدقة 12 ميغابكسل، في حين ستأتي الثالثة بدقة 64 ميغابكسل، مع تقريب بصري يبلغ 3 إس.

وبمقدور الهاتفين تسجيل الفيديو بدقة "8 كي"، بمعدل 30 إطارا في الثانية، و60 إطارا في الثانية عند الدقة "4 كي".

وسيحوي الطرازان على ذكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، في حين تصل سعة التخزين الداخلية إلى 256 غيغابايت، علما أنه سيعتمد معالج "سنابدراغون 888" أو "إيكسينوس 2100".

وفيما يتعلق بالبطارية، سيدمج "إس 21" بطارية سعة 4000 ميلي أمبير/ ساعة، بينما ستكون سعة البطارية في الطراز "إس 21 بلس" 4800 ميلي أمبير/ ساعة.

وبالنسبة للأسعار، كشفت التسريبات أن "إس 21" سيباع مقابل 1038 دولارا، بينما سيصل ثمن "إس 21 بلس" إلى 1283 دولارا، علما أن موعد إطلاقهما المتوقع سيكون يوم 14 يناير المقبل.

#غالاكسي إس 21 #غالاكسي #سامسونغ #هواتف

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