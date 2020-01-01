  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

غوغل تطور متصفح "كروم" وتعالج مشكلات أرّقت مستخدميه

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل تطور متصفح "كروم" وتعالج مشكلات أرّقت مستخدميه



وكالات / سما /

رغم انتشاره الواسع واعتماده من قبل ملايين مستخدمي الإنترنت، يحوي متصفح Chrome اليوم بعض المشكلات التي تؤرق مستخدميه على الحواسب والأجهزة الذكية.

ومن بين أكثر المشكلات التي يعاني منها مستخدمو نسخ Chrome المخصصة للحواسب هي مشكلة ضغط حركة مرور البيانات عبر ذواكر الوصول العشوائي في تلك الأجهزة ما يتسبب ببطء عملها أحيانا.

ولمعالجة هذه المشكلات تعمل غوغل حاليا على تطوير تقنيات ParitionAlloc-Everywhere لتعتمدها في متصفحها، والتي ستخلص مستخدمي Chrome من مشكلات ذواكر الوصول العشوائي كما ستؤمن حماية أكبر لبيانات مستخدمي المتصفح.

كما أشار تقرير نشرته غوغل إلى أن تقنيات ParitionAlloc التي تعمل على تطويرها حاليا ستحسن عمل تقنيات MiraclePtr، ما سينعكس إيجابا على زيادة أمن وخصوصية البيانات أثناء استعمال الإنترنت.

كما أكد المطورون في الشركة مؤخرا على أنهم يعملون على تطوير برمجيات جديدة ستسمح لـ Chrome بالاعتماد بشكل أفضل على واجهات TerminateProcess الموجودة في أنظمة ويندوز، وهذا الأمر سيساعد المتصفح على إنهاء حركة البيانات عبر الأجهزة مباشرة بعد إغلاق صفحات التبويب، ما سيقلل من استهلاك الطاقة، ويسرع من عمل أنظمة الحواسب بشكل عام.

#جوجل كروم #متصفح كروم #متصفح

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة اللواء محمد الاسمري مدير عام السجون .. السيرة الذاتية

بالصور: وثائق تكشف حفل "مقام النبي موسى" مُنح تصريحا بالموافقة

وزارة الداخلية تكشف عن الإجراءات التي ستتخذها خلال مناورة الركن الشديد في قطاع غزة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بالتعليم وكورونا.. الحكومة تقر الخميس عطلة رسمية

الصحة العالمية تحذر وتدعو للاستعداد لما هو " أسوأ " من كورونا

صفارات الإنذار تدوي في محيط معبر "كرم أبو سالم"

نيويورك بوست تدعو ترامب الى انهاء "التمثيلية السوداء"

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة: تسجيل 19 حالة وفاة و1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 2155 حالة

شاهد : انطلاق مناورة الركن الشديد لفصائل المقاومة.. ستنفذ بالذخيرة الحية من شمال القطاع لجنوبه

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الركن

خبير عسكري: ‎الصواريخ التي ستطلق اليوم ستجبر "اسرائيل" على سماع رسالة غزة

860x484 (1)

لأول مرة .. المقاومة بغزة تنفذ مناورة عسكرية مشتركة

اعلان سما رسائل