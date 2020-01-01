رسمياً.. باريس سان جيرمان يقيل مدربه توماس توخيل

وكالات / سما /

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسمياً إقالة مدربه الألماني توماس توخيل من تدريب الفريق.

وخرج أكثر من مصدر صحفي موثوق فيه منذ عدة أيام يؤكد إقالة توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان من منصبه، بالرغم من انتصار باريس الكبير قبل فترة أعياد الميلاد على ستراتسبورج برباعية نظيفة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إدارة باريس سان جيرمان قد أتخذت هذا القرار منذ فترة بعد البداية المتعثرة للفريق الفرنسي هذا الموسم، بالرغم من تتويجه بجميع الألقاب المحلية بالموسم الماضي، بالإضافة للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر موقع باريس سان جيرمان الرسمي على الإنترنت خبر إقالة توماس توخيل، وجاء كالتالي “بعد تخليل عميق لوضعه الرياضي، قرر باريس سان جيرمان إنهاء عقد المدرب توماس توخيل”.

وتحدث مالك نادي باريس سان جيرمان بعد إقالة توخيل قائً “أود أن أشكر توخيل وموظفيه على كل ما قدومه للنادي، لقد وضع توخيل الكثير من الطاقة والشغف في عمله، وبالطبع سنتذكر الأوقات الجيدة التي مرت على الفريق، أتمنى له التوفيق في مستقبله”.

الجدير بالذكر أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي السابق يعتبر المرشح الأبرز لخلافة الألماني توماس توخيل.