نادي إنجليزي يدخل سباق التعاقد مع راموس

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اهتمام أحد أندية البريميرليج بالتعاقد مع قائد ومدافع ريال مدريد سيرجيو راموس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في 30 يونيو عام 2021، ولا يزال مستقبله غير واضح حتى الآن، حيث لم يتخذ المدافع البالغ من العمر 34 عامًا قراره بعد، ولن يكون الوقت في صالح قادة ريال مدريد، حيث يهتم أحد المنافسين بوضع مدافع الميرينجي.

ويمكن لراموس التفاوض مع النادي الذي يريده في غضون أيام قليلة، بدءًا من 1 يناير، ويبدو مستقبله بعيدًا عن ريال مدريد أكثر من أي وقت مضى، ففي المفاوضات مع فلورنتينو بيريز لعدة أسابيع، لم تتمكن الأطراف المعنية حتى الآن من التوصل إلى اتفاق.

ويواجه سيرجيو راموس سياسة الرئيس فلورنتينو بيريز الذي يرفض تمديد عقود اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 30 عامًا أو أكثر لأكثر من موسم واحد، وهو شرط لا يريد فلورنتينو بيريز تجاهله، حتى بالنسبة لقائده الأسطوري.

ووفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة "إيفنينج ستاندرد" الإنجليزية، فإن نادي توتنهام يراقب وضع سيرجيو راموس في ريال مدريد من أجل جلبه للبريميرليج في الموسم المقبل ولم شمله مع زملائه القدامى سيرجيو ريجيلون وجاريث بيل.

وفي الوقت نفسه، يمكن للمدافع البالغ من العمر 34 عامًا أن يتدرب مرة أخرى تحت قيادة مدربه السابق جوزيه مورينيو.

ولن يكون توتنهام الفريق الوحيد المهتم بضم راموس، فهناك أيضًا باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يريد استقطاب مدافع ريال مدريد لخلافة تياجو سيلفا الذي غادر إلى تشيلسي في الصيف الماضي.