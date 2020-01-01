الخليل: الاحتلال يبدأ بعمليات حفر وبناء في محطة الحافلات بشارع الشهداء

الخليل / سما /

بدأت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عمليات حفر وبناء في محطة الحافلات المركزية القديمة القريبة من مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل.

وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة إن هذه الأعمال تشمل بنية تحتية وأعمال هندسية وبناء لغرض إقامة "مركب يشمل كافة متطلبات كتيبة الجيش التنفيذية كقوة متكاملة".

وأضاف أنّ البلدية تسعى إلى تجميد الأعمال القائمة من خلال طلب أمر احترازي بناءً على التماس قدمته للمحكمة الإسرائيلية العليا، موضحا أن الاحتلال شرع بأعمال الحفر والبناء قبل النظر في الالتماس الذي قدمته البلدية.

ودعا أبو سنينة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم "يونسكو" إلى ممارسة ضغط حقيقي على حكومة الاحتلال لوقف هذا المخطط الهادف لتهويد قلب الخليل، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته التي كفلها القانون الدولي الإنساني.