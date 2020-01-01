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الاحتلال يقتلع 350 شجرة زيتون ويهدم 3 مساكن في أريحا

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



أريحا / سما /

اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، نحو 350 شجرة زيتون، وهدمت 3 مساكن وشردت قاطنيها، في منطقة عرب الزايد بقرية النويعمة شمال مدينة أريحا.

وأفادت رئيسة بلدية النويعمة والديوك الفوقا نجاة ارميلية ، بأن جرافات الاحتلال اقتلعت ما يقارب 350 شجرة زيتون مغروسة منذ نحو عامين في أراضي النويعمة، تعود ملكيتها للمواطن سليمان الزايد.

وقال مراسلنا، إن قوات الاحتلال هدمت 3 مساكن، واستولت على معداتها، وشردت قاطنيها، مضيفا أن ملكيتها تعود للمواطن يوسف أبو خربيش وأشقائه.

يشار إلى أن سكان المنطقة يتعرضون إلى كافة أشكال الانتهاكات والمضايقة من قبل الاحتلال، بهدف تهجيرهم وتشريدهم، كما تتعرض باقي المناطق في الأغوار.

#الاحتلال

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