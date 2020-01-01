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وزارة الصحة: تسجيل 19 حالة وفاة و1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 2155 حالة

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة: تسجيل 19 حالة وفاة و1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 2155 حالة



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 19 حالة وفاة و1149 إصابة جديدة بكورونا و2155 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إنه تم تسجيل 13 حالة وفاة في الضفة الغربية: "طولكرم 3، ضواحي القدس 2، قلقيلية 1، رام الله 2، نابلس 2، جنين 1، الخليل 1، بيت لحم 1"، قطاع غزة 6.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " طوباس (23)، طولكرم (82)، ضواحي القدس (33)، قلقيلية (25)، سلفيت (21)، رام الله (161)، نابلس (82)، جنين (65)، الخليل (61)، بيت لحم (43)، أريحا (11)"، قطاع غزة (542).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " طوباس (12)، طولكرم (51)، ضواحي القدس (248)، قلقيلية (24)، سلفيت (41)، رام الله (229)، نابلس (366)، جنين (129)، الخليل (173)، بيت لحم (72)، أريحا (15)"، قطاع غزة (795).

وأوضحت، ان نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 84.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.9%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 127 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضاً 30 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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