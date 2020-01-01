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الاحتلال يهدم منزلا ومخزنين شرق يطا

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا ومخزنين في منطقة خلة غزوية شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور ، بأن قوات الاحتلال أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، قبل أن تهدم منزلا ومخزنين بمساحة 300 متر مربع للمواطن خليل عيسى اليتيم ربعي وأولاده، في المنطقة القريبة من مستوطنتي "سوسيا" و "افيجال" الجاثمتين على أراضي المواطنين شرق يطا.

وأعقب عملية الهدم، اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت وابلا من الرصاص المعدني، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، الذين تجمهروا للتصدي لهذه الاعتداءات، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، كما اعتدت على آخرين بالضرب المبرح، واعتقلت شابين لم تعرف هويتهما بعد.

الجدير ذكره ان قوات الاحتلال هدمت العديد من مساكن المواطنين وممتلكاتهم من آبار وخيام وبركسات خلال الشهرين الماضيين، بالإضافة الى مطاردة رعاة الاغنام ومنع المزارعين من الوصول الى اراضيهم، واقتلاع اشجارهم، في محاولة الى تهجيرهم، لصالح التوسع الاستيطاني.

#الاحتلال #الخليل #يطا

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