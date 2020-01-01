الإحصاء: انخفاض في أسعار المنتج الشهر الماضي

رام الله / سما /

ذكر الجهاز المركزي للإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل انخفاضاً مقداره 2.33% خلال شهر تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغ الرقم القياسي العام 94.82، مقارنة ﺒ 97.09 خلال تشرين الأول 2020.

وأوضح الإحصاء في تقرير أعده بهذا الخصوص، ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجل انخفاضاً مقداره 2.45%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 94.59، مقارنة ﺒ 96.96 خلال الشهر الذي سبقه.

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 1.27%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 96.92 خلال شهر تشرين ثاني 2020 مقارنة بـ 98.17 خلال شهر تشرين أول 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراج وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 6.93%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 10.16%، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار معظم الخضروات حيث بلغ متوسط سعر الزهرة البلدية 1.60 شيقل/كغم، ومتوسط سعر بندورة بيوت بلاستيكية 2.67 شيقل/كغم، ومتوسط سعر السبانخ 2.86 شيقل/كغم، ومتوسط سعر خيار بيوت بلاستيكية 2.03 شيقل/كغم، ومتوسط سعر باذنجان صغير الحجم 1.57 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البصل الجاف 2.09 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فاصولياء خضراء 3.17 شيقل/كغم، ومتوسط سعر اللوبياء 3.60 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البطاطا 1.67 شيقل/كغم، كما انخفضت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 9.05%، وذلك لانخفاض سعر الافوكادو ليبلغ بالمتوسط 4.14 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البرتقال 1.56 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الليمون 2.03 شيقل/كغم، وانخفضت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بمقدار 3.66%، حيث بلغ متوسط سعر البيض الطازج – وزن 2 كغم - 10.76 شيقل/كرتونة، ومتوسط سعر الدجاج اللاحم الحي 8.63 شيقل/كغم، ومتوسط سعر ماعز بلدي حي 27.08 شيقل/كغم، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 18.60%.

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 3.26%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج، بينما شهدت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 2.92%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.28%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 3.70%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 1.91%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 1.56%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 1.08%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة المنسوجات بمقدار 2.36%، وأسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بمقدار 1.09%.

وسجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09% خلال شهر تشرين ثاني 2020، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.