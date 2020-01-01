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رائحة السمك والكبريت ترافق متعافين من فيروس كورونا

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
رائحة السمك والكبريت ترافق متعافين من فيروس كورونا



وكالات

بينما بدأ العالم حملة التطعيم ، تستمر أعراض كورونا الجديدة في الظهور. فقد أفاد متعافون بريطانيون ، اليوم (الثلاثاء) ، برائحة قوية رافقتهم منذ شهور ، معظمها رائحة تشبه الأسماك والكبريت.

وأوضح رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في بريطانيا هذه اعراض غريبة وفريدة ​​من نوعها" ويرتبط بما كان يعرف بين مرضى كورونا باضطرابات الرائحة والتذوق.

ووفقا للتقرير الذي نشرته القناة 12 أنه من بين آلاف المرضى الذين فقدوا حاسة التذوق والشم ، اتضح أن البعض يعاني من ظاهرة تعرف باسم بروزيميا ، أي عدم قدرة الدماغ على التعرف على الرائحة الطبيعية لشيء ما وتحويلها إلى رائحة كريهة.

وأضاف كومار أن الكورونا هي فيروسات تغذوية عصبية تؤثر على مركز الاعصاب في الدماغ وخاصة الأعصاب التي تتحكم في حاسة الشم لدينا. "إنه يضر بآلية ارسال إشارات إلى الدماغ ، لكننا نجد طرقًا مختلفة لمساعدة المرضى على التعافي".

وقامت جمعية Asvent الخيرية ، التي تدعم الأشخاص الذين يعانون من مشاكل حاسة الشم ، بجمع الأدلة والمعلومات من مرضى كورونا في الأشهر الأخيرة لمحاولة مساعدتهم. ويوصون بإعادة تدريب حاسة الشم" بشم الورد والليمون والقرنفل كل يوم لمدة 20 ثانية.

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