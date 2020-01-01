وفاة رجل خمسيني إثر نشوب حريق في منزل مهجور

رام الله / سما /

عُثر الليلة الماضية، على مواطن (57 عاماً) متوفياً بعد إخماد حريق نشب في منزل مهجور في بلدة شويكه شمال طولكرم.

وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، "إن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول نشوب حريق في منزل مهجور في بلدة شويكه شمال طولكرم وعلى الفور تم التواصل مع طواقم الدفاع المدني وتحركت قوه من الشرطة والدفاع المدني للمكان، وبعد إخماد الحريق عثر على جثة مواطن محترقةً داخل المنزل المهجور".

وأضاف العقيد ارزيقات أنه تم إبلاغ الطب الشرعي والنيابة العامة وتبين أن سبب الوفاة الاختناق نتيجة الحريق وتم تسليم الجثمان للدفن حسب الأصول.