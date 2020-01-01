  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفاة رجل خمسيني إثر نشوب حريق في منزل مهجور

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة رجل خمسيني إثر نشوب حريق في منزل مهجور



رام الله / سما /

 عُثر الليلة الماضية، على مواطن (57 عاماً) متوفياً بعد إخماد حريق نشب في منزل مهجور في بلدة شويكه شمال طولكرم.

وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، "إن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول نشوب حريق في منزل مهجور في بلدة شويكه شمال طولكرم وعلى الفور تم التواصل مع طواقم الدفاع المدني وتحركت قوه من الشرطة والدفاع المدني للمكان، وبعد إخماد الحريق عثر على جثة مواطن محترقةً داخل المنزل المهجور".

وأضاف العقيد ارزيقات أنه تم إبلاغ الطب الشرعي والنيابة العامة وتبين أن سبب الوفاة الاختناق نتيجة الحريق وتم تسليم الجثمان للدفن حسب الأصول.

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة اللواء محمد الاسمري مدير عام السجون .. السيرة الذاتية

بالصور: وثائق تكشف حفل "مقام النبي موسى" مُنح تصريحا بالموافقة

وزارة الداخلية تكشف عن الإجراءات التي ستتخذها خلال مناورة الركن الشديد في قطاع غزة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بالتعليم وكورونا.. الحكومة تقر الخميس عطلة رسمية

الصحة العالمية تحذر وتدعو للاستعداد لما هو " أسوأ " من كورونا

صفارات الإنذار تدوي في محيط معبر "كرم أبو سالم"

ملخص أهداف مباراة الهلال وحي العرب بورتسودان في الدوري السوداني 2020

الأخبار الرئيسية

شاهد : انطلاق مناورة الركن الشديد لفصائل المقاومة.. ستنفذ بالذخيرة الحية من شمال القطاع لجنوبه

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الركن

خبير عسكري: ‎الصواريخ التي ستطلق اليوم ستجبر "اسرائيل" على سماع رسالة غزة

860x484 (1)

لأول مرة .. المقاومة بغزة تنفذ مناورة عسكرية مشتركة

ترامب

نيويورك بوست تدعو ترامب الى انهاء "التمثيلية السوداء"

اعلان سما رسائل