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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت 23 مواطنا

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، واليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت 23 مواطنا على الأقل، غالبيتهم أسرى سابقون.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن 13 مواطنا جرى اعتقالهم من عدة أنحاء وبلدات في رام الله والبيرة، غالبيتهم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، عُرف منهم: رامي فضايل وهو أسير سابق أُفرج عنه قبل عدة أيام بعد اعتقال إداري استمر مدة عامين، بالإضافة إلى عبد الله متولي، وعصام الطاهر، ويوسف فواضله، وطارق فياض، وسالم بادي، وهادي الطرشة، وفادي الطرشة، ومحمود فايق عطا، ومحمد عبد الله، ونجله حازم، ورامز وشحة، ورؤوف عبد الله.

ومن جنين، اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين وهم: رامي محمد المدهون، وإسلام سالم عارضه، وزياد ياسر السعدي.

فيما جرى اعتقال الفتاة بيان صلاح الحساسنة من بلدة العبيدية في بيت لحم، وتم الإفراج عنها لاحقا بكفالة،  وتم تعيين جلسة محكمة لها الخميس المقبل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة قراوة بني حسان في سلفيت الأسير السابق محمد مرعي.

يُضاف إلى المعتقلين من القدس وبلداتها، محمد ثائر أبو خليل، ووائل محمود، وبراء محمود، وجهاد عويضة، وإياد الهدرة.

#الاحتلال #الضفة المحتلة #اعتقالات

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