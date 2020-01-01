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اتهامات لغانتس وأشكنازي بخرق العزل الصحي

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتهامات لغانتس وأشكنازي بخرق العزل الصحي



القدس المحتلة / سما /

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أن الوزيرين بيني غانتس، وغابي أشكنازي، وهما زعماء حزب أزرق - أبيض، اخترقا فترة العزل الصحي بعد أن تبين أنهما خالطا مصابًا بفيروس كورونا.

وبحسب الإذاعة، فإن غانتس وأشكنازي التقيا في القدس، وخرقا تعليمات وزارة الصحة بالدخول في العزل الصحي.

وادعى الوزيران أنهما حصلا على إذن من وزارة الصحة لتأجيل دخولهما لساعات بعد اكتشاف مخالطتهما للمصاب، إلا أن الوزارة نفت ذلك.

ويشك أشكنازي أن مكتب غانتس يقف خلف تسريب معلومات الليلة الماضية حول أنه هو من خرق العزل، وهو ما نفاه المكتب لاحقًا.

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