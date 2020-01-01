الكيلة: تمديد صلاحية التأمين الصحي الحكومي للعام الجاري حتى نهاية آذار المقبل

رام الله / سما /

قررت وزيرة الصحة مي الكيلة، تمديد صلاحية التأمين الصحي الحكومي الساري المفعول للعام الجاري، حتى نهاية آذار المقبل، باستثناء التأمين لغرض التحويلات الطبية.

وأضافت الكيلة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار جاء نظراً لظروف جائحة "كورونا"، وعملاً بالبروتوكولات الصحية، لمنع التجمعات والحد من الاكتظاظ، وتسهيلاً لاحتياج المواطن للتأمين الصحي.

وتابعت: في حال احتياج أي مواطن لعمل إجراءات تحويلة طبية أو علاج طارئ، عليه المراجعة في مديريات الصحة في محافظته، لعمل التأمين الصحي اللازم.