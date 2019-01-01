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روسيا تكشف مفاجأة صادمة بأرقام وفيات كورونا

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تكشف مفاجأة صادمة بأرقام وفيات كورونا



وكالات

كشفت روسيا أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أعلى بثلاث مرات مما تم الإبلاغ عنه سابقا.

ووفق الأرقام الحديثة، فإن أكثر من 186 ألف روسي لقوا حتفهم بسبب الفيروس، ارتفاعا من الرقم المعلن 55265، كانت السلطات قد أعلنت وفاتهم، وهو ما يجعل روسيا في المرتبة الثالثة عالميا بالوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل.

وحسبما ذكرت وكالة الإحصاء الحكومية "روستات"، الاثنين، فإن تعداد الوفيات الإجمالي في البلاد بين كانون الثاني وتشرين الثاني الفائتين، ارتفع بمقدار 229700، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2019.

وأرجعت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، أكثر من 81 في المئة من هذه الزيادة إلى الإصابة بالفيروس التاجي، أي أن أكثر من 186 ألف روسي ماتوا بسبب الفيروس في تلك الفترة، وفق ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وتعوّل روسيا التي فرضت قيودا وإجراءات محدودة لمواجهة الوباء مقارنة مع دول أخرى، على لقاحها "سبوتنيك في"، الذي بدأت باستخدامه في حملة تطعيم هذا الشهر.

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