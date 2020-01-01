رابط امتحان الكفاءة الجامعية التكميلي 2020 في جامعات الأردن

عمان / سما

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، يوم الثلاثاء، عن رابط تقديم امتحان الكفاءة الجامعية 2020 في جامعات الأردن بالداخل والخارج الذي يعقد على مدار 48 ساعة لجميع الطلاب والطالبات.

وقالت وزارة التعليم إنه يجب الدخول إلى رابط امتحان الكفاءة الجامعية 2020 (n06.heac.org.jo) في الموعد المحدد للطالب، موضحة أن الاختبار ينتهي بالتوقيت المعلن بغض النظر عن وقت دخولك.

وحسب الوزارة، فإن امتحان الكفاءة الجامعية يستمر يومي الثلاثاء والأربعاء، من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرًا، داعية إلى قراءة الدليل التوضيحي للطلبة المقيمين داخل وخارج محافظات الأردن.

وأشارت إلى أنه لدى كل طالب محاولة واحدة فقط ومن جهاز وحيد، لافتة إلى أنه حين الضغط على زر التالي (next) لا يمكن الرجوع إلى الصفحة السابقة بشكل نهائي، لذا يجب التركيز والانتباه قبل البدء.

رابط امتحان الكفاءة الجامعية 2020: اضغط هنا

وأوضحت أنه على الطالب اختيار اسم العائلة التي ينتمي إليها واختيار اسم الجامعة عند تسجيل الدخول على رابط امتحان الكفاءة الجامعية، ثم إدخال التخصص الجامعي ومحاولة أداء الاختبار بشكل فوري.

وأضافت وزارة التعليم: تظهر في كل شاشة خمسة أسئلة اختر الإجابة الصحيحة ثم انقر على التالي للانتقال للصفحة اللاحقة"، مشددة على ضرورة اختبار إنهاء الامتحان بعد نهاية وضع الإجابات بمكانها السليم.

ولفتت الوزارة إلى أهمية الضغط على خيار تسجيل الخروج (log out) بعد الانتهاء من امتحان الكفاءة الجامعية 2020، متمنية التوفيق للطلاب المتوفرين على صفحة المركز الوطني للاختبارات في الأردن.