الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات وفاة و542 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية داخل المستشفى 312 حالة، منها 176 حالة خطيرة وحرجة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 795 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا.

وذكرت أن المختبر المركزي فحص 1717 عينة جديدة خلال نفس الفترة.

وبذلك، بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في القطاع منذ آذار الماضي 39156 إصابة، منهم 10740 حالة نشطة، و28340 حالة تعافٍ و346 وفاة.