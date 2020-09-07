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جمعية التضامن تنفذ صرفية المناصرة للأيتام بقيمة 35 ألف دينار

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أفادت جمعية التضامن الخيرية في نابلس أن لجنة المناصرة الخيرية قدمت مبلغ 35232 دينار أردني وبلغ عدد الأيتام المستفيدين 458 يتيما وعدد الاسر 347 وذلك عن الأشهر من 7-9-2020.
وأشارت جمعية التضامن أنه بعد القيام بتحضير الصرفية وتوزيع المبالغ المرسلة على الأيتام استعدت الجمعية لصرف الكفالة المالية للأيتام.

وجاء ذلك بعد رفع التقارير من قسم الأيتام في جمعية التضامن الخيرية إلى لجنة المناصرة في عمان حول حالة اليتيم واحتياجاته ووضع سكنه وعائلته ومتطلباته وما يلزمه من علاج وهدايا.

كما أوضح رئيس الجمعية أن صرفية المناصرة تعد من أهم الصرفيات التي تصرف للأيتام حيث أنها تكفل الأيتام وتتابع أحوال اليتيم واحتياجاته بشكل دائم كما تتابع الحالة الصحية لليتيم وأمه وتسعى جمعية التضامن الخيرية وبالتعاون مع لجنة زكاة المناصرة إلى استلام معيل اليتيم مبلغ الكفالة الدورية لليتيم بأسرع وقت ممكن في حال وصول المخصص من الأردن إلى حساب جمعية التضامن في نابلس وأشار إلى أنها تتطلب عمل مجهود كبير من الاتصالات بالأمهات وتوزيع المبالغ المالية وعمل التقارير اللازمة للأيتام.

ودعا جموع المحسنين والمتبرعين الى دعم مشروع كفالات الأيتام والتبرع له، مؤكدا أن التضامن توفر لمتبرعيها منافذ متنوعة لفعل الخير وان الجمعية كثفت جهودها الإنسانية و الخيرية، للتواصل مع المحسنين والخيرين، الذين يرغبون في كفالة الأيتام.

تقدمت جمعية التضامن الخيرية وجموع الأيتام وعائلاتهم بعظيم الشكر والامتنان للجنة المناصرة الخيرية الأردنية والمجموعات والأشخاص الذين يدعمون برامج وأنشطة الجمعية الإنسانية.

#جمعية التضامن #نابلس #الأيتام

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