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الاحتلال يأخذ قياسات عددا من المنازل في سلفيت

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدتي مردة وبروقين في محافظة سلفيت، وفتشت عددا من المنازل، وأخذت قياساتها.

وأوضح رئيس مجلس مردة بسام ابداح ، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وداهمت منزل المواطن فهيم محمد ابداح الواقع بالقرب من المدخل الشمالي الشرقي للبلدة، وأخذت قياساته، بعد اخراج أفراد العائلة إلى العراء وسط البرد القارس، لعدة ساعات. 

من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بروقين، وداهمت منزلي المواطنين محمود سرحان، ونعيم فهيم سرحان، وأخذت قياسهما.

الجدير بالذكر أن المنازل التي فتشتها قوات الاحتلال لديها تراخيص بناء، وتقع في المناطق المصنفة"B".

#سلفيت #الاحتلال #هدم

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