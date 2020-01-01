قناة عبرية تزعم: ايران طلبت من حماس والجهاد تنفيذ التدريبات العسكرية لهذا السبب ..

القدس المحتلة / سما /

زعمت قناة كان العبرية ان إيران هي التي طلبت من فصائل المقاومة بغزة تنظيم التدريبات العسكرية التي تجري في قطاع غزة اليوم .

وادعت القناة العبرية ان ايران طلبت من حماس والجهاد الإسلامي تنفيذ تلك المناورة من أجل إيصال رسالة مفادها أنهم جاهزون على جميع الجبهات لكل هجوم .

وتنفذ المقاومة صباح اليوم الثلاثاء، مناورة عسكرية كبيرة بمشاركة أكثر من 13 جناحًا عسكريًا ناشطًا في قطاع غزة، في أول مناورة مشتركة بينهم.

وتعمل تلك الفصائل ضمن ما يعرف بمنظومة "غرفة العمليات المشتركة" والتي ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية، وعلى رأس تلك الأجنحة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وأجنحة أخرى بعضها تتبع لكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح.

يتبع ..