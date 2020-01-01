  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة عبرية تزعم: ايران طلبت من حماس والجهاد تنفيذ التدريبات العسكرية لهذا السبب ..

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تزعم: ايران طلبت من حماس والجهاد تنفيذ التدريبات العسكرية لهذا السبب ..



القدس المحتلة / سما /

زعمت قناة كان العبرية ان إيران هي التي طلبت من فصائل المقاومة بغزة تنظيم التدريبات العسكرية التي تجري في قطاع غزة اليوم .

وادعت القناة العبرية ان ايران طلبت من حماس والجهاد الإسلامي تنفيذ تلك المناورة من أجل إيصال رسالة مفادها أنهم جاهزون على جميع الجبهات لكل هجوم .

وتنفذ المقاومة صباح اليوم الثلاثاء، مناورة عسكرية كبيرة بمشاركة أكثر من 13 جناحًا عسكريًا ناشطًا في قطاع غزة، في أول مناورة مشتركة بينهم.

وتعمل تلك الفصائل ضمن ما يعرف بمنظومة "غرفة العمليات المشتركة" والتي ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية، وعلى رأس تلك الأجنحة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وأجنحة أخرى بعضها تتبع لكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح.

يتبع ..

#ايران #حماس #مناورة الركن الشديد #غزة #الجهاد الاسلامي

الأكثر قراءة اليوم

بشكل رسمي: وفد مصري ينهي تسليم مبنى ممثلية بلاده في غزة لهذه الاسباب ..

سبب وفاة اللواء محمد الاسمري مدير عام السجون .. السيرة الذاتية

وزارة الداخلية تكشف عن الإجراءات التي ستتخذها خلال مناورة الركن الشديد في قطاع غزة

بالصور: وثائق تكشف حفل "مقام النبي موسى" مُنح تصريحا بالموافقة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بالتعليم وكورونا.. الحكومة تقر الخميس عطلة رسمية

شاهد : الاحتلال ينشر فيديو اعتقال مواطن ويتهمه رسميًا بقتل مستوطنة

الصحة العالمية تحذر وتدعو للاستعداد لما هو " أسوأ " من كورونا

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الركن

خبير عسكري: ‎الصواريخ التي ستطلق اليوم ستجبر "اسرائيل" على سماع رسالة غزة

860x484 (1)

لأول مرة .. المقاومة بغزة تنفذ مناورة عسكرية مشتركة

ترامب

نيويورك بوست تدعو ترامب الى انهاء "التمثيلية السوداء"

الصحة العالمية تحذر وتدعو للاستعداد لما هو " أسوأ " من كورونا

اعلان سما رسائل