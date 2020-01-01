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خبير عسكري: ‎الصواريخ التي ستطلق اليوم ستجبر "اسرائيل" على سماع رسالة غزة

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خبير عسكري: ‎الصواريخ التي ستطلق اليوم ستجبر "اسرائيل" على سماع رسالة غزة



القدس المحتلة/سما/

قال اليكس فيشمان المحلل العسكري الإسرائيلي في صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن صورايخ غزة التي ستطلق اليوم في المناورة المشتركة بين فصائل المقاومة، ستجبر "إسرائيل" على سماع رسالة غزة.

وأضاف فيشمان، "مع انطلاق مناورات عسكرية في قطاع غزة, جيش العدو الإسرائيلي في حالة استعداد وجاهزية وخاصة من الناحية الاستخباراتية".

وتابع: "أرى احتمال التدهور لحالة حقيقية ضئيل، وأرى أن المناورة سببها عدم اليقين في الفترة الانتقالية بين إدارة ترامب وبايدن".


وأكمل: " المناورة هي رسالة من غزة ستجبر إسرائيل على سماعها عبر الصواريخ التي ستطلق اليوم تجاه البحر".

وتنفذ الغرفة المشتركة التابعة لفصائل المقاومة في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، مناورة عسكرية كبيرة بمشاركة أكثر من 13 جناحًا عسكريًا ناشطًا في القطاع، في لأول مناورة مشتركة بينهم.

وستبدأ المناورة التي تحمل اسم "الركن الشديد"، الساعة العاشرة صباحًا، وستستمر 24 ساعة، وفق إعلان الغرفة المشتركة.

وقال الإعلان إن هذه المناورة تأتي تجسيدًا لجهود الأجنحة العسكرية في رفع جهوزيتها القتالية بشكل دائم ومستمر، ونتاجًا لحجم الاستعدادات القتالية التي تقوم بها.

#الصواريخ #صواريخ غزة #صحيفة يديعوت أحرنوت #مناورة الركن الشديد #مناورة عسكرية #قطاع غزة

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