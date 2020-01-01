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الصحة الإسرائيلية تسجل 5449 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية تسجل 5449 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة



القدس المحتلة/سما/

أصيب 5449 شخصا بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال آخر 24 ساعة، وبذلك يسجل أعلى ارتفاع يومي بمصابي كورونا في البلاد منذ أكثر بدية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وهذه أعلى حصيلة تسجل منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خلال فترة الإغلاق الثاني، بحيث يواصل الفيروس الانتشار وتسجيل معدل قياسي يومي بالإصابات، وذلك على الرغم من الإغلاق الثالث.

وسعيا للحد من انتشار الفيروس، تواصل وزارة الصحة وبالتعاون مع صناديق المرضى بإجراء فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة دون الحاجة بتحويله من طبيب العائلة، حيث تم، أمس الإثنين، إجراء 98 ألف فحص كورونا، أظهرت النتائج بأن 5.6% منها موجبة، وهو أعلى معدل يسجل بالفحوصات الموجبة.

#وزارة الصحة الاسرائيلية #اصابات كورونا في اسرائيل

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