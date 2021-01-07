رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، مطالبة 17 كنيسة ومؤسسة دينية أميركية، الرئيس المنتخب جو بايدن بإعادة العلاقة مع فلسطين ومحاسبة إسرائيل.

كما تناولت اعتداءات المستوطنين المتواصلة بحق أبناء شعبنا في عدة محافظات بالضفة، ومنع الاحتلال للمصلين من دخول الأقصى، بالإضافة إلى تسجيل 26 وفاة و1363 إصابة "كورونا" جديدة في فلسطين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

17 كنيسة ومؤسسة مسيحية أميركية تطالب بايدن باستئناف العلاقة مع فلسطين ومحاسبة اسرائيل

فتح ترحب ببيان الكنائس الأميركية الداعي لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي

26 وفاة و1363 إصابة بـ "كورونا"

الحموري يحذر من تنفيذ الاحتلال عمليات هدم جماعي بالقدس مطلع العام المقبل

خصص مبلغًا ماليا لإجراء تسويات مالية لمدارس القدس وقرر اعتبار 7-1-2021 عطلة رسمية.. مجلس الوزراء يصادق على دمج وإلحاق وإلغاء أكثر من 25 مؤسسة رسمية غير وزارية

اشتية: شكلنا لجنة تحقيق وسنحاسب كل من تسبب في الإساءة لمقام النبي موسى

الجزائر توافق على استقبال الطلبة الفلسطينيين

الاحتلال يهدم ورشتين في اللبن الشرقية ويخطر بهدم غرفتي خدمات في الأغوار

"عودة المقاصة" تخفض قيمة الشيكات المرتجعة

سلطة الطاقة تطلق مشروعًا لتعزيز بيئة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الحياة تعود الى سهل قاعون

مصرع فتى من سعير وإصابة والدته في حادث سير

"الجامعة العربية" تدعو لتعجيل تقديم المساهمات والالتزامات المالية المعتمدة "للأونروا"

الاحراجات تلاحق ترمب في أيامه الرئاسية الأخيرة

"الصحة العالمية": استعدوا منذ الآن الى ما قد يكون "أسوأ" من "كوفيد- 19"

"الأيام":

الحكومة تصادق على دمج وإلحاق وإلغاء أكثر من 25 مؤسسة رسمية غير وزارية

إصابات خلال اقتحام بلدتي جبع وطورة.. إخطار بهدم أربع غرف صفية في الأغوار

مستوطنون يهاجمون المركبات قرب حوارة والاحتلال يعتقل طالبتين في جامعة بيرزيت

"الصحة العالمية" تحذر وتدعو للاستعداد "للأسوأ" من "كورونا"

26 وفاة ورصد 1363 إصابة "كورونا" جديدة.. اشتية: نقيم الاجراءات لنقرر تمديدها أو وقفها

حالة وفاة و30 إصابة جديدة بـ "كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية

17 كنيسة ومؤسسة مسيحية أميركية تطالب بايدن بإعادة العلاقة مع فلسطين ومحاسبة إسرائيل

وفاة اسرائيلي بعد ساعتين من تلقيه اللقاح

قتيلان قرب كفر قاسم وفي مدينة اللد

جباليا: إصابة 4 من أفراد الإطفاء خلال إخمادهم حريقًا في مصنع للبلاستيك

عندما يعود المزارعون الى أراضيهم في سهل قاعون

"القدس":

الاحتلال يهدم ويخطر بهدم عدة منشآت.. اعتداءات المستوطنين تتواصل ومنع مصلين من دخول الأقصى

مجلس الوزراء يصادق على دمج وإلحاق وإلغاء أكثر من 25 مؤسسة رسمية غير وزارية

تبادل التهديدات بين واشنطن وكهران

امتعاض اسرائيلي من شبكة الإذاعة البريطانية بسبب "المسيح الفلسطيني"

26 وفاة و1363 إصابة جديدة بكورونا و1638 حالة تعافٍ

17 كنيسة ومؤسسة مسيحية أميركية تطالب بايدن باستئناف العلاقة مع فلسطين

25 مزارعًا دخلوا أراضيهم في سهل "القاعون" بعد 46 عاما من الحرمان