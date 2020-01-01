اعتقالات ومداهمات إسرائيلية في الضفة والقدس

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، والقدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابًا من بلدة عراب جنوب غرب جنين خلال حملة مداهمات وتفتيش في منازل عدد من المواطنين.

وقال منتصر سمور مدير نادي الأسير إن العشرات من الجنود اقتحموا منزل الشاب إسلام سالم العارضة وبعد تفتيشه، تم اعتقاله ونقله إلى جهة مجهولة.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد مرعي من قراوة بني حسان، وذلك بعد اقتحام منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي البيرة، اعتقلت قوة إسرائيلية المواطن عبد الله متولي بعد اقتحام منزله والاعتداء عليه بالضرب.

ومتولي موظف في بنك القدس وتم اعتقاله قبل أسبوع واحتجازه لعدة ساعات وأفرج عنه ليعاد اعتقاله فجرًا.

فيما ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم، الشاب جهاد عويضة من منزله في حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

واقتحمت آليات إسرائيلية، فجرًا مدينة نابلس، حيث تركزت الحملة في شارعي كشيكة وفطاير وطلعة الطور.

واقتحمت قوة إسرائيلية منزلًا فارغًا من السكان في عمارة الأدهم، في حين أن قوة أخرى اقتحمت بلدة روجيب شرقي نابلس.

وهاجم ستوطنون ليلاً مركبات المواطنين برشقها بالحجارة بين قريتي مادما وبورين جنوب نابلس، إلى جانب هجمات أخرى على شارع نابلس - قلقيلية على أطراف بلدة حوارة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وعلى الطريق الواصل بين جنين ونابلس، أشعل مستوطنون الإطارات قرب مدخل مستوطنة" حومش" المخلاة، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، ما تسبب بأضرار في عدد منها، وفق ما أفاد به مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس .