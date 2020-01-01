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اعتقال 22 مستوطنًا خلال تظاهرة بالقدس

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 22 مستوطنًا خلال تظاهرة بالقدس



القدس المحتلة / سما /

 اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الليلة الماضيةـ، 22 متظاهرًا من بين أكثر من ألف مستوطن تظاهروا عند مفترق بار إيلان في القدس احتجاجًا على مقتل مستوطن خلال ملاحقته من الشرطة الإسرائيلية قرب رام الله.

وقدمت مجموعات كبيرة من المحتجين من مستوطنات الضفة الغربية والقدس، إلى المفترق، في إطار مواصلة احتجاجاتهم على عملية القتل.

واندلعت مواجهات لليوم الرابع على التوالي بين المتظاهرين وأفراد الشرطة الإسرائيلية، حيث ألقى المتظاهرون الحجارة ووسائل معدنية وزجاجات وغيرها. وفق ما ذكرت القناة العبرية السابعة.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية أدوات قمع أعمال الشغب واعتقلت 22 متظاهرًا.

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