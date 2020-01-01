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الصحة الايرانية: سيتم اليوم إزاحة الستار عن أول لقاح إيراني مضاد لكورونا

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 07:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الايرانية: سيتم اليوم إزاحة الستار عن أول لقاح إيراني مضاد لكورونا



طهران/سما/

أعلن مستشار وزير الصحة الإيرانية علي رضا وهاب زاده، أنه سيتم اليوم الثلاثاء إزاحة الستار عن أول لقاح إيراني مضاد لفيروس كورونا.

وكتب زاده في حسابه على "تويتر": "غدا ستتم إزاحة الستار عن أول لقاح إيراني كورونا، حيث ستبدأ مرحلة اختباره على البشر عبر لقاح عدد من المتطوعين".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قالت قبل أسبوعين إنه إذا كانت نتائج التجارب السريرية للقاح كورونا الإيراني إيجابية في يناير المقبل، فمن المتوقع أن يبدأ الحقن والاستخدام العام للقاح في يوليو المقبل.


وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في إيران يبلغ 1206373، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 54814.

#ايران #وزارة الصحة الايرانية #لقاح كورونا #فيروس كورونا #وورلد ميتر

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