طقس فلسطين: أجواء باردة وجافة

رام الله/سما/

تبقى فلسطين كما الحال في كافة أرجاء بلاد الشام تحت تأثير امتداد السيبيري القادم من الشمال الشرقي. وهذا يعني بقاء الوضع على ما هو عليه من سيطرة الأجواء الشرقية الجافة التي تنشط في بعض الأحيان لتضفي المزيد من البرودة على الأجواء.

وفيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء والأيام المقبلة بالتفصيل:

اليوم الثلاثاء يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع طقس بارد جداً في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء مائلة للبرودة مع طقس جاف بشكل عام، وتسود أجواء أكثر اعتدالاً في المناطق المنخفضة خصوصاً تحت أشعة الشمس، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة الى متوسطة السرعة مع هبات نشطة أحياناً.

وفي يوم غد الأربعاء يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع طقس بارد جداً في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء مائلة للبرودة مع طقس جاف بشكل عام، وتسود أجواء أكثر اعتدالاً في المناطق المنخفضة خصوصاً تحت أشعة الشمس، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة الى متوسطة السرعة مع هبات نشطة أحياناً.

ويوم بعد غد الخميس لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة ، ويسود طقس بارد بشكل ملموس في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء مائلة للبرودة مع طقس جاف بشكل عام، وتسود أجواء أكثر اعتدالاً في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة الى متوسطة السرعة مع هبات نشطة أحياناً.

ويوم الجمعة يتواصل مسلسل الرياح السيبيرية القادمة من الشرق نحو فلسطين وبلاد الشام ويبقى الجو بارداً جداً صباحاً ومشمساً ومستقراً تماماً في ساعات النهار وبارداً نسبياً الى بارد. ومع ساعات المساء يعود الجو ليصبح بارداً جداً خاصة في الجبال العالية والمفتوحة وتلك الشرقية منها. الرياح كا أسلفنا تبقى شرقية خفيفة السرعة تنشط في بعض الأحيان.