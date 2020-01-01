  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البنتاغون ينفي اتهامات بايدن بشأن "عرقلة عملية نقل السلطة"

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 06:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البنتاغون ينفي اتهامات بايدن بشأن "عرقلة عملية نقل السلطة"



واشنطن/سما/

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صحة تصريح الرئيس المنتخب، جو بايدن بأن القيادة السياسية للوزارة تخلق عقبات في عملية نقل السلطة.

وقال القائم بأعمال رئيس الأركان، كريستوفر ميلر، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للبنتاغون: "أجرت وزارة الدفاع 164 مقابلة مع أكثر من 400 موظف وقدمت أكثر من 5000 صفحة من الوثائق، أكثر بكثير مما طلب فريق بايدن الانتقالي".

وردا على تصريح ممثلي بايدن بأن البنتاغون يرفض التعاون بشأن نقل السلطة، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن التأخير في بعض الإجراءات مرتبط بعطلة رأس السنة.

وتأتي هذه التصريحات تعليقا على ما قاله بايدن، أمس الاثنين، حيث اتهم القيادة السياسية لوزارة الدفاع، بعرقلة عملية نقل السلطة إلى الإدارة الرئاسية المقبلة.

#البنتاغون #بايدن #جو بايدن #كريستوفر ميلر

الأكثر قراءة اليوم

رام الله : الأمن الفلسطيني يعتقل سما عبدالهادي "دي جي" حفل مقام النبي موسى

بشكل رسمي: وفد مصري ينهي تسليم مبنى ممثلية بلاده في غزة لهذه الاسباب ..

سبب وفاة اللواء محمد الاسمري مدير عام السجون .. السيرة الذاتية

وزارة الداخلية تكشف عن الإجراءات التي ستتخذها خلال مناورة الركن الشديد في قطاع غزة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بالتعليم وكورونا.. الحكومة تقر الخميس عطلة رسمية

شاهد : الاحتلال ينشر فيديو اعتقال مواطن ويتهمه رسميًا بقتل مستوطنة

مصادر: إسرائيل لم تعط رداً إيجابياً على مبادرة اردوغان لتحسين العلاقات والسبب حماس..

الأخبار الرئيسية

الصحة العالمية تحذر وتدعو للاستعداد لما هو " أسوأ " من كورونا

سماء

بالصور: وثائق تكشف حفل "مقام النبي موسى" مُنح تصريحا بالموافقة

صفارات

صفارات الإنذار تدوي في محيط معبر "كرم أبو سالم"

مستشار بـ"صحة غزة": نحن بمنتصف عين العاصفة ونسير باتجاه مناعة القطيع

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

اعلان سما رسائل