  1. الرئيسية
  2. الرياضة

خوان لابورتا: "سأكرر سحق ريال مدريد بسداسية"

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 06:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خوان لابورتا: "سأكرر سحق ريال مدريد بسداسية"



وكالات

كشف الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، خوان لابورتا، أنه يسعى إلى تكرار الفوز على ريال مدريد في الـ"كلاسيكو" بـ"سداسية"، كما فعل قبل نحو 11 عاما.

ويأمل لابورتا في العودة إلى منصبه خلال انتخابات النادي، المقرر إجراؤها يوم الـ21 يناير 2021.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تصريحات لابورتا، الذي يستعد لتقديم برنامجه الانتخابي، الأربعاء، حيث قال: "أريد هزم ريال مدريد بسداسية مرة أخرى".

وحاول لابورتا توجيه رسالة لغريمه التقليدي في وقت سابق، عبر رفع "لافتة ضخمة" قرب ملعب البيرنابيو خلال حملته الانتخابية لرئاسة برشلونة، وكتب فيها: "لدي الرغبة في رؤيتكم مجددا".

وتولى لابورتا رئاسة الـ"بلوغرانا" في الفترة ما بين 2003 و2010، ختمها بالتتويج بـ"سداسية تاريخية" مع فريق يضم ميسي وهنري وإيتو والبقية، بالإضافة إلى تحقيقه عدة ألقاب أخرى وانتصارات كبيرة على غريمه ريال مدريد في الكلاسيكيات، لعل أبرزها الانتصار التاريخي على "الملكي" بنتيجة (6-2) على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو (يوم 2 ماي 2009).

#الرئيس السابق لنادي برشلونة #خوان لابورتا #نادي برشلونة #ريال مدريد #الكلاسيكو #سداسية برشلونة #سداسية برشلونة على مدريد #البلوغرانا #هنري #ايتو

الأكثر قراءة اليوم

رام الله : الأمن الفلسطيني يعتقل سما عبدالهادي "دي جي" حفل مقام النبي موسى

بشكل رسمي: وفد مصري ينهي تسليم مبنى ممثلية بلاده في غزة لهذه الاسباب ..

سبب وفاة اللواء محمد الاسمري مدير عام السجون .. السيرة الذاتية

وزارة الداخلية تكشف عن الإجراءات التي ستتخذها خلال مناورة الركن الشديد في قطاع غزة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بالتعليم وكورونا.. الحكومة تقر الخميس عطلة رسمية

شاهد : الاحتلال ينشر فيديو اعتقال مواطن ويتهمه رسميًا بقتل مستوطنة

مصادر: إسرائيل لم تعط رداً إيجابياً على مبادرة اردوغان لتحسين العلاقات والسبب حماس..

الأخبار الرئيسية

الصحة العالمية تحذر وتدعو للاستعداد لما هو " أسوأ " من كورونا

سماء

بالصور: وثائق تكشف حفل "مقام النبي موسى" مُنح تصريحا بالموافقة

صفارات

صفارات الإنذار تدوي في محيط معبر "كرم أبو سالم"

مستشار بـ"صحة غزة": نحن بمنتصف عين العاصفة ونسير باتجاه مناعة القطيع

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

اعلان سما رسائل