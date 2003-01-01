خوان لابورتا: "سأكرر سحق ريال مدريد بسداسية"

وكالات

كشف الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، خوان لابورتا، أنه يسعى إلى تكرار الفوز على ريال مدريد في الـ"كلاسيكو" بـ"سداسية"، كما فعل قبل نحو 11 عاما.

ويأمل لابورتا في العودة إلى منصبه خلال انتخابات النادي، المقرر إجراؤها يوم الـ21 يناير 2021.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تصريحات لابورتا، الذي يستعد لتقديم برنامجه الانتخابي، الأربعاء، حيث قال: "أريد هزم ريال مدريد بسداسية مرة أخرى".

وحاول لابورتا توجيه رسالة لغريمه التقليدي في وقت سابق، عبر رفع "لافتة ضخمة" قرب ملعب البيرنابيو خلال حملته الانتخابية لرئاسة برشلونة، وكتب فيها: "لدي الرغبة في رؤيتكم مجددا".

وتولى لابورتا رئاسة الـ"بلوغرانا" في الفترة ما بين 2003 و2010، ختمها بالتتويج بـ"سداسية تاريخية" مع فريق يضم ميسي وهنري وإيتو والبقية، بالإضافة إلى تحقيقه عدة ألقاب أخرى وانتصارات كبيرة على غريمه ريال مدريد في الكلاسيكيات، لعل أبرزها الانتصار التاريخي على "الملكي" بنتيجة (6-2) على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو (يوم 2 ماي 2009).