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السماك يكشف الحد الأدنى لسعر الكهرباء من المولدات التجارية

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 05:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السماك يكشف الحد الأدنى لسعر الكهرباء من المولدات التجارية



غزة/سما/

أعلن نائب رئس اللجنة الحكومية بغزة موسى السماك، مساء اليوم، توضيحا حول الحد الأدنى لسحب الكهرباء من مولدات الكهرباء التجارية.

وقال السماك : "الحد الأدنى لسحب الكهرباء بما لا يزيد عن ٤٠ شيقل ملزم فقط لأصحاب المولدات الذين كانوا يضعون حد أدنى قبل تشكيل اللجنة".

واستدرك السماك: "بقية أصحاب المولدات ملزمون بمقدار سحب المشتركين بما لا يزيد سعر الكيلوواط  عن ٣.٣شيقل وقد يقل عن ذلك لدى عدد من المولدات في مناطق بغزة".


يذكر أن اللجنة الحكومة في قطاع غزة، أعلنت أمس الأحد، عن التسعيرة النهائية لسحب الكهرباء من المولدات التجارية، مبينة أن السعر سيكون 3,3 لكل كيلو وات

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