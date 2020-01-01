  1. الرئيسية
  2. الرياضة

البلوز يقع في فخ التعادل مع العنابي السماوي بنتيجة (1-1) فيديو

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 04:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البلوز يقع في فخ التعادل مع العنابي السماوي بنتيجة (1-1) فيديو



سما

فرض أستون فيلا التعادل على مضيفه تشيلسي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وافتتح "البلوز" باب التسجيل عن طريق الفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقة الـ34، وعادل للضيوف الهولندي أنور الغازي صاحب الأصول المغربية في الدقيقة الـ50 من عمر اللقاء.


 


وبهذا التعادل، رفع كلا الفريقين رصيديهما إلى 26 نقطة، لكن أستون فيلا يتقدم في المركز الخامس عن "البلوز" صاحب المركز السادس بفارق الأهداف.

ومن المقرر أن يستضيف تشيلسي فريق مانشستر سيتي ضمن الجولة الـ17 من المسابقة الأحد المقبل، فيما يحل أستون فيلا ضيفا على مانشستر يونايتد الجمعة

#تشيلسي #أستون فيلا #الدوري الانجليزي الممتاز #أنور الغازي #مانشستر يونايتد #مباراة تشيلسي واستون فيلا #اهداف مباراة تشيلسي واستون فيلا #ملخص مباراة تشيلسي واستون فيلا #ملخص اهداف مباراة تشيلسي واستون فيلا

الأكثر قراءة اليوم

رام الله : الأمن الفلسطيني يعتقل سما عبدالهادي "دي جي" حفل مقام النبي موسى

بشكل رسمي: وفد مصري ينهي تسليم مبنى ممثلية بلاده في غزة لهذه الاسباب ..

سبب وفاة اللواء محمد الاسمري مدير عام السجون .. السيرة الذاتية

وزارة الداخلية تكشف عن الإجراءات التي ستتخذها خلال مناورة الركن الشديد في قطاع غزة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بالتعليم وكورونا.. الحكومة تقر الخميس عطلة رسمية

شاهد : الاحتلال ينشر فيديو اعتقال مواطن ويتهمه رسميًا بقتل مستوطنة

مصادر: إسرائيل لم تعط رداً إيجابياً على مبادرة اردوغان لتحسين العلاقات والسبب حماس..

الأخبار الرئيسية

الصحة العالمية تحذر وتدعو للاستعداد لما هو " أسوأ " من كورونا

صفارات

صفارات الإنذار تدوي في محيط معبر "كرم أبو سالم"

مستشار بـ"صحة غزة": نحن بمنتصف عين العاصفة ونسير باتجاه مناعة القطيع

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

"يديعوت" تعلق على المناورة العسكرية الأولى من نوعها لفصائل المقاومة في قطاع غزة

اعلان سما رسائل